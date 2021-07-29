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Англия. Премьер-лига

«Эвертон» интересуется одним из лучших игроков чемпионата Европы

29 Июля 2021 • 23:42 Комментировать
Эвертон
...
Саутгемптон
1.85 3.75 4.05
14.08 17:00
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«Эвертон» не против заполучить защитника Дензела Дюмфриса, сообщает TEAMtalk.

ПСВ в свою очередь готов отпустить одного из самых ярких игроков прошедшего чемпионата Европы, но собирается выручить за него как можно больше. Слишком высокая цена в 45 миллионов евро «Эвертон» как раз и не устраивает. Новый главный тренер «ирисок» Рафаэль Бенитес очень бы хотел видеть Дюмфриса в своей команде. К сожалению для него, клуб не может себе позволить тратить столько денег, иначе рискует нарушить финансовый фэйр-плей. Остается только ждать, когда ПСВ немного снизит цену.

Вместе с «Эвертоном» интерес к Дюмфрису проявляет и миланский «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон ПСВ Дензел Дюмфрис Трансферы футбола - лето 2021
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