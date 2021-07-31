Главный тренер английского «Эвертона» Рафаэль Бенитес сообщил 30-летнему полузащитнику сборной Колумбии Хамесу Родригесу, чтобы тот искал себе новый клуб, об этом заявил Liverpool Echo.

Родригес перешёл в состав «ирисок» в сентябре 2020 года по приглашению нынешнего наставника мадридского «Реала» Карло Анчелотти. За это время футболист провёл 26 матчей, где забил шесть мячей и сделал девять результативных передач. Текущий контракт колумбийца истекает в конце июня 2022 года.

Недавно стало известно, что игроком интересуется «Милан», который предлагает за хавбека порядка 10 миллионов евро.