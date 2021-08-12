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Англия. Премьер-лига

«Эвертон» проявляет интерес к вингеру «Наполи»

12 Августа 2021 • 23:00 Комментировать
Эвертон
...
Саутгемптон
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14.08 17:00
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Английский «Эвертон» попытается приобрести вингера «Наполи» Лоренцо Инсинье, сообщает TEAMtalk.

Представители ливерпульского клуба уже обратились к неаполитанцам по поводу трансфера 30-летнего футболиста. Инициатива, скорее всего, исходит от нового тренера «ирисок» Рафаэля Бенитеса, который работал с Инсинье в «Наполи». Также в услугах игрока заинтересованы миланский «Интер» и питерский «Зенит». Однако есть большая вероятность, что форвард в итоге не покинет «Наполи», за который выступает практически всю карьеру.

В прошедшем сезоне Лоренцо Инсинье провел в Серии А 35 матчей, отметился 19 голами и 7 результативными передачами.

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Эвертон Наполи Лоренцо Инсинье Трансферы футбола - лето 2021
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