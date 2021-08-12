«Эвертон» проявляет интерес к вингеру «Наполи»

Английский «Эвертон» попытается приобрести вингера «Наполи» Лоренцо Инсинье, сообщает TEAMtalk.

Представители ливерпульского клуба уже обратились к неаполитанцам по поводу трансфера 30-летнего футболиста. Инициатива, скорее всего, исходит от нового тренера «ирисок» Рафаэля Бенитеса, который работал с Инсинье в «Наполи». Также в услугах игрока заинтересованы миланский «Интер» и питерский «Зенит». Однако есть большая вероятность, что форвард в итоге не покинет «Наполи», за который выступает практически всю карьеру.

В прошедшем сезоне Лоренцо Инсинье провел в Серии А 35 матчей, отметился 19 голами и 7 результативными передачами.