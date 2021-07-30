Защитник «Эвертона» Годфри: «Наша цель – еврокубки»

Английский защитник «Эвертона» Бен Годфри в интервью пресс-службе мерсисайдского клуба заявил, что команда должна ставить себе цель выхода в еврокубки в следующем сезоне.

«В футболе возможно всё, мы все это знаем. Мы тяжело работаем минуту за минутой, чтобы в следующем сезоне улучшить свои показатели», - сказал Годфри.

«Мы хорошо стартовали в прошлом году, нам, к сожалению, не повезло достичь поставленных целей. В новой кампании мы надеемся дать нашим фанатам то, чего они заслуживают», - добавил футболист.

В прошлом сезоне Бен Годфри провел в составе «ирисок» 31 матч, в котором отметился 2 голевыми пасами. «Эвертон» занял место на экваторе турнирной таблицы чемпионата.