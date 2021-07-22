Грэй стал игроком «Эвертона»

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22 Июля 2021, 14:39,
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«Эвертон» оповестил о заключении контракта с Демараем Грэем из «Байера».
Официальная пресс-служба «ирисок» оповестила о начале сотрудничества ливерпульского клуба с 25-летним англичанином. Контракт Грэя предусматривает его выступления на «Гудиссон Парк» до 2024 года. В новой команде он будет выступать под 11-м игровым номером.
«Рад вернуться в Премьер-лигу. Почувствовал, что это именно то место, где я смогу развиваться. Мы будем стремиться идти вперёд. Хотим быть среди лучших клубов. Мне кажется, у «Эвертона» есть шансы достичь этого», - указал в своём первом интервью в статусе игрока «ирисок» Демарай Грэй.
Напомним, что ранее мерсисайдцы подписали контракт с голкипером Асмиром Беговичем.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Эвертон, Байер, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Демарай Грэй