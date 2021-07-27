Бенитес: «Надеюсь на подписание новых игроков»

Испанский наставник «Эвертона» Рафаэль Бенитес дал понять, что клуб ещё не завершил формирование ростера на новый сезон.

Ливерпульский клуб в последние дни весьма активно проявил себя на рынке трансферов, заключив соглашения с тремя новыми футболистами. В состав «ирисок» влились Андрос Таунсенд, Демарай Грей и Асмир Бегович. Тем не менее, менеджер «Эвертона» видит потенциал для усиления команды.

«Иногда чтобы заполучить громкое имя, нужно организовать всю команду. Нам были необходимы вингеры, способные хорошо проходить по флангам. Также нам был нужен голкипер, способный побороться за пост номер один при условии соблюдения нынешней иерархии. Сейчас мы счастливы. Но я надеюсь на подписание новых игроков. Хотим предложить фанатам то, чего они ожидают», - отметил Бенитес в общении с клубной пресс-службой.