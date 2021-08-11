«Милан» отказался от приобретения Хамеса

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес не перейдёт в «Милан», передаёт Tuttosport. Итальянский клуб отказался от приобретения полузащитника.

Сообщалось, что «Эвертон» предложил услуги колумбийца «Милану», однако итальянцы отказались. При этом, руководство клуба продолжает поиски центрального полузащитника. В шорт-лист входят игрок «Реала» Иско и игрок «Челси» Хаким Зиеш.

Напомним, что Хамес перешёл в «Эвертон» из «Реала» в 2020 году на правах свободного агента. В прошлом сезоне он сыграл 23 матча в АПЛ, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Ранее сообщалось, что колумбиец не входит в планы главного тренера Рафаэля Бенитеса.