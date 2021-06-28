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Возле дома Бенитеса появился баннер с угрозами

28 Июня 2021, 18:03,

«Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай», - именно такую надпись возле своего дома увидел на баннере испанский тренер Рафаэль Бенитес, сообщает the Guardian.

По предположениям СМИ, данный баннер могли вывесить болельщики «Эвертона». Таким образом фанаты пытались показать свое негативное отношение к тому факту, что испанский тренер активно ведет переговоры о том, чтобы возглавить английский клуб.

На данный момент, по мнению английских СМИ, Бенитес является главным фаворитом на пост главного тренера «Эвертона».

Агрессивное отношение фанатов «ирисок» к персоне Бенитеса связано с тем, что специалист долгое время возглавлял заклятых врагов «Эвертона» - «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Эвертон, Рафаэль Бенитес
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