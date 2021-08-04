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Россия. Премьер-лига

​«Зениту» предлагали Хамеса Родригеса слухи

04 Августа 2021 • 17:44 Комментировать
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Агент хавбека «Эвертона» Хамеса Родригеса Жорже Мендеш пытается трудоустроить своего клиента. Как сообщил в эфире Caracol Radio журналист Диего Руэда, Мендеш предлагал Родригеса ряду европейских клубов, в том числе «Зениту». Впрочем, питерский клуб оказался в числе тех, кто не выразил заинтересованности в 30-летнем колумбийце.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Бенитес призвал Хамеса Родригеса искать себе новый клуб. Авторитетный портал transfermarkt оценивает колумбийского атакующего полузащитника в 30 миллионов евро.

За «Эвертон» Хамес Родригес провёл 26 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 9 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Эвертон Хамес Родригес Трансферы футбола - лето 2021
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