Агент хавбека «Эвертона» Хамеса Родригеса Жорже Мендеш пытается трудоустроить своего клиента. Как сообщил в эфире Caracol Radio журналист Диего Руэда, Мендеш предлагал Родригеса ряду европейских клубов, в том числе «Зениту». Впрочем, питерский клуб оказался в числе тех, кто не выразил заинтересованности в 30-летнем колумбийце.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Бенитес призвал Хамеса Родригеса искать себе новый клуб. Авторитетный портал transfermarkt оценивает колумбийского атакующего полузащитника в 30 миллионов евро.

За «Эвертон» Хамес Родригес провёл 26 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 9 голевых передач.