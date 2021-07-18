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Ширер «поаплодировал» новой «девятке» «Ньюкасла»

18 Июля 2021, 17:12,

Английский нападающий «Ньюкасла» Каллум Уилсон взял себе девятый номер после ухода бразильца Жоэлинтона из клуба.

Смена номеров в команде не обошла внимание легендарного футболиста, известного в прошлом нападающего Алана Ширера.

Ширер в своем «Твиттере» отреагировал на информацию о новом игровом номере Уилсона, ответив на «твит» Каллума тремя смайликами аплодисментов. В свое время Ширер также играл за «сорок» под номером 9.

В прошлом сезоне Уилсон выступал за «Ньюкасл» под номером 13. Футболист сыграл 26 матчей, забив 12 голов. На чемпионат Европы в сборную Англии Уилсона не вызывали.

Новый сезон для «Ньюкасла» начнется 15 августа противостоянием с «Вест Хэмом» в рамках АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Ньюкасл, Алан Ширер, Каллум Уилсон, Жоэлинтон
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
18 Июля 2021, 17:51

Пусть повторяет путь кумира, пусть это и будет очень сложно :) Но все достижения начинались с веры в себя и постоянных тренировок.

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