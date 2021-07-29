Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Англия. Премьер-лига

«Вест Хэм» рассчитывает выкупить Зума слухи

29 Июля 2021 • 20:21 Комментировать
Ньюкасл
...
Вест Хэм
3.35 3.50 2.15
15.08 16:00
1000 рублей бесплатная ставка

«Вест Хэм» перед началом сезона попытается провернуть сделку по приглашению в свой состав Курта Зума из «Челси».

У французского центрбека «аристократов» есть возможность продолжить карьеру в Премьер-лиге Англии, но уже в рядах другой команды. Речь идёт о вероятном появлении футболиста в стане «молотобойцев», о чём информирует Sky Sports. По информации источника, персонально главный тренер клуба Дэвид Мойес настаивает на подписании 26-летнего игрока обороны.

Отметим, что сам Курт Зума не слишком хочет менять команду этим летом.

Ранее сообщалось, что права на француза могут быть включены в переговорный процесс по Жюлю Кунде из «Севильи».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Вест Хэм Курт Зума
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июля
20:54 · Россия. Премьер-лига
Игрок, которым интересовался ЦСКА, продолжит карьеру в Саудовской Аравии официально
20:51 · Англия. Премьер-лига
Райола предложит услуги Погба «Ливерпулю» слухи
20:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не оставляет попыток заполучить Грилиша
20:22 · Англия. Премьер-лига
Уайт проходит медосмотр в «Арсенале» слухи
20:21 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» рассчитывает выкупить Зума слухи
20:08 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» арендовал голкипера «ПСЖ» официально
19:59 · Англия. Чемпионшип
Марку Силва дал первое интервью в роли тренера «Фулхэма»
17:09 · Англия. Премьер-лига
Бьелса осыпал комплиментами игру Филлипса
15:55 · Англия. Премьер-лига
Шоу уверен, что сможет помочь «Манчестер Юнайтед» в первом матче сезона
15:30 · Англия. Премьер-лига
Сульшер высказался о подписании Варана
13:15 · Англия. Премьер-лига
Лукаку отказался возвращаться в «Челси»
10:57 · Англия. Премьер-лига
Новая выездная форма «Манчестер Сити» фото
10:29 · Англия. Премьер-лига
«Челси» показал новую гостевую форму фото
09:51 · Англия. Премьер-лига
Третий комплект формы «Ливерпуля» выполнен в жёлтом цвете фото
09:39 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» усилился защитником сборной Дании
Все новости