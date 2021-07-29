«Вест Хэм» перед началом сезона попытается провернуть сделку по приглашению в свой состав Курта Зума из «Челси».

У французского центрбека «аристократов» есть возможность продолжить карьеру в Премьер-лиге Англии, но уже в рядах другой команды. Речь идёт о вероятном появлении футболиста в стане «молотобойцев», о чём информирует Sky Sports. По информации источника, персонально главный тренер клуба Дэвид Мойес настаивает на подписании 26-летнего игрока обороны.

Отметим, что сам Курт Зума не слишком хочет менять команду этим летом.

Ранее сообщалось, что права на француза могут быть включены в переговорный процесс по Жюлю Кунде из «Севильи».