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Англия. Премьер-лига

«Вест Хэм» готов пригласить Матвиенко

30 Июля 2021 • 00:43 Комментировать
Ньюкасл
...
Вест Хэм
3.35 3.50 2.15
15.08 16:00
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«Вест Хэм» нацелен на подписание защитника «Шахтёра» и сборной Украины Николая Матвиенко.

Футболист вице-чемпионов Украины снова попал на радары клуба АПЛ. Прежде 25-летнего защитника активно связывали с вероятным трансфером в «Арсенал», но этот переход так и не состоялся. Теперь же, если верить информации издания 90min, основным кандидатом на приглашение Матвиенко является другой клуб из столицы Великобритании – «Вест Хэм».

«Железные» заинтересованы в укреплении своей оборонительной линии, и футболист, способный сыграть также на фланге, точно не помешает Дэвиду Мойесу.

На сегодняшний день трансферная стоимость украинца равна 11 миллионам евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Вест Хэм Николай Матвиенко
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