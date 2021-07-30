«Вест Хэм» готов пригласить Матвиенко

«Вест Хэм» нацелен на подписание защитника «Шахтёра» и сборной Украины Николая Матвиенко.

Футболист вице-чемпионов Украины снова попал на радары клуба АПЛ. Прежде 25-летнего защитника активно связывали с вероятным трансфером в «Арсенал», но этот переход так и не состоялся. Теперь же, если верить информации издания 90min, основным кандидатом на приглашение Матвиенко является другой клуб из столицы Великобритании – «Вест Хэм».

«Железные» заинтересованы в укреплении своей оборонительной линии, и футболист, способный сыграть также на фланге, точно не помешает Дэвиду Мойесу.

На сегодняшний день трансферная стоимость украинца равна 11 миллионам евро.