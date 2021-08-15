«Вест Хэм» дважды уступал «Ньюкаслу», но всё же вырвал победу

Стартовый тур чемпионата Англии богат на результативные матчи. «Ньюкасл» и «Вест Хэм» поддержали тренд и наколотили шесть мячей на обе команды. «Сороки» дважды вели по ходу матча, но провалили второй тайм, где «молотобойцы» были явно сильнее и превратили 1:2 в 4:2. У победителей забивали Арон Крессуэлл, Саид Бенрахма, Томаш Соучек и Майкл Антонио.