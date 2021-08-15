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Англия. Премьер-лига

«Вест Хэм» дважды уступал «Ньюкаслу», но всё же вырвал победу

15 Августа 2021 • 17:55 Комментировать
Ньюкасл
2:4
Вест Хэм
окончен
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Стартовый тур чемпионата Англии богат на результативные матчи. «Ньюкасл» и «Вест Хэм» поддержали тренд и наколотили шесть мячей на обе команды. «Сороки» дважды вели по ходу матча, но провалили второй тайм, где «молотобойцы» были явно сильнее и превратили 1:2 в 4:2. У победителей забивали Арон Крессуэлл, Саид Бенрахма, Томаш Соучек и Майкл Антонио.

Протокол игры  
Ньюкасл 2:4 Вест Хэм
(1:0) Уилсон Каллум 5'    
    18' Крессуэлл Арон (1:1)
(2:1) Мёрфи Джейкоб 40'    
    53' Бенрахма Саид (2:2)
    63' Соучек Томаш (2:3)
    66' Антонио Майкл (2:4)
Вудмен Фредди Мёрфи Джейкоб Крафт Эмиль   84' (Лонгстафф Шон (   84') Фернандес Федерико Кларк Киран Ритчи Мэтт Хэйден Айзак Шелви Джонджо   51'   70' (Фрейзер Райан (   70') Альмирон Мигель Сен-Максимен Аллан Уилсон Каллум   85' (Жоэлинтон (   85')
Запасные: Льюис Джамал Хендрик Джефф Ласcеллс Джамал Шёр Фабиан Гейл Дуайт Гиллеспи Марк
Фабьянски Лукаш Цоуфал Владимир Доусон Крэйг Огбонна Анджело Крессуэлл Арон Райс Деклан Соучек Томаш Боуэн Джаррод   90' (Ярмоленко Андрей (   90') Бенрахма Саид   88' (Фредерикс Райан (   88') Форнальс Пабло Антонио Майкл   90' (Джонсон Бен (   90')
Запасные: Лансини Мануэль Ноубл Марк Баптист Джамал Диоп Исса Ковентри Конор Ареола Альфонс
15 августа. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

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окончен Ньюкасл 2:4 Вест Хэм 3.25 3.45 2.2
Идет 11 минута Тоттенхэм 0:0 Манчестер Сити 5.5 4.1 1.6
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