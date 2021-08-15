«Вест Хэм» дважды уступал «Ньюкаслу», но всё же вырвал победу

Стартовый тур чемпионата Англии богат на результативные матчи. «Ньюкасл» и «Вест Хэм» поддержали тренд и наколотили шесть мячей на обе команды. «Сороки» дважды вели по ходу матча, но провалили второй тайм, где «молотобойцы» были явно сильнее и превратили 1:2 в 4:2. У победителей забивали Арон Крессуэлл, Саид Бенрахма, Томаш Соучек и Майкл Антонио.
Протокол игры
|(1:0) Уилсон Каллум 5'
|18' Крессуэлл Арон (1:1)
|(2:1) Мёрфи Джейкоб 40'
|53' Бенрахма Саид (2:2)
|63' Соучек Томаш (2:3)
|66' Антонио Майкл (2:4)
Вудмен Фредди • Мёрфи Джейкоб • Крафт Эмиль 84' ( Лонгстафф Шон ( 84') • Фернандес Федерико • Кларк Киран • Ритчи Мэтт • Хэйден Айзак • Шелви Джонджо 51' 70' ( Фрейзер Райан ( 70') • Альмирон Мигель • Сен-Максимен Аллан • Уилсон Каллум 85' ( Жоэлинтон ( 85')
Запасные: Льюис Джамал • Хендрик Джефф • Ласcеллс Джамал • Шёр Фабиан • Гейл Дуайт • Гиллеспи Марк
Фабьянски Лукаш • Цоуфал Владимир • Доусон Крэйг • Огбонна Анджело • Крессуэлл Арон • Райс Деклан • Соучек Томаш • Боуэн Джаррод 90' ( Ярмоленко Андрей ( 90') • Бенрахма Саид 88' ( Фредерикс Райан ( 88') • Форнальс Пабло • Антонио Майкл 90' ( Джонсон Бен ( 90')
Запасные: Лансини Мануэль • Ноубл Марк • Баптист Джамал • Диоп Исса • Ковентри Конор • Ареола Альфонс
15 августа. Стадион "Сент-Джеймс Парк".