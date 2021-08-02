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Англия. Премьер-лига

«Ньюкасл» претендует на Рэмзи

02 Августа 2021 • 16:49 Комментировать
Ньюкасл
...
Вест Хэм
3.30 3.50 2.15
15.08 16:00
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«Ньюкасл Юнайтед» заинтересован в оформлении сотрудничества с валлийским полузащитником «Ювентуса» Аароном Рэмзи.

«Сороки» вышли на связь с туринцами с целью подписания 30-летнего хавбека. Будущее Рэмзи в чемпионате Италии пребывает под большим вопросом, и вариант с переездом обратно на Туманный Альбион видится для самого футболиста наиболее вероятным.

Источник Goal подтверждает готовность «Ньюкасла» побороться за бывшего полузащитника «Арсенала».

В прошлом сезоне Аарон Рэмзи принял участие в 30 играх за «бьянконери», забив 2 гола во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ювентус Аарон Рэмзи
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