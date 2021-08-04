Лондонский «Вест Хэм» продолжает активные поиски нового центрального защитника. Эта одна из позиций, усиление которой требует наставник Дэвид Мойес.

Ранее молотобойцы пытались договориться с Куртом Зума, но француз, по всей видимости, предпочтет участнику Лиги Европы другие клубы. Также ходили слухи, что на радар скаутов попал украинский защитник «Шахтера» Николай Матвиенко.

Но, как стало известно интернет-источнику Get French Football News, сейчас главной трансферной целью «Вест Хэма» является Дуйе Чалета-Цар из «Марселя». 24-летний футболист оценивается в 25 миллионов евро, согласно данным Transfermarkt.

Отметим, что Чалета-Цар считается основным игроком сборной Хорватии.