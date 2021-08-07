Чалета-Цар – новая цель «Вест Хэма»

Центральный оборонец «Марселя» Дуе Чалета-Цар попал в сферу интересов лондонского «Вест Хэма».

24-летний хорват успел с даты своего появления в составе провансальцев зарекомендовать себя с лучшей стороны в чемпионате Франции. За футболистом регулярно следят клубы из Премьер-лиги Англии, и как информирует L’Equipe, видеть защитника сборной Хорватии в своих рядах желает «Вест Хэм».

Предложение лондонцев по Дуе составило 14 миллионов евро, но «Марсель» хочет выручить за него в полтора раза больше.

Ранее сообщалось об интересе «Ливерпуля» к хорвату, правда, ничем серьёзным это не завершилось.