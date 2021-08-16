Ярмоленко прокомментировал успешный старт «Вест Хэма» в АПЛ

Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко поделился эмоциями после победы лондонской команды над «Ньюкаслом» в рамках стартового тура английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» отпраздновали гостевую «викторию» со счетом 4:2.

«Молодцы, парни», - гласит сообщение полузащитника в инстаграм-аккаунте.

Напомним, что Ярмоленко провел на поле всего несколько минут, выйдя на замену.

Во втором туре чемпионата Англии «Вест Хэм» на своем поле примет «Лестер». Встреча состоится в понедельник, 23 августа, начало - 22:00 по московскому времени.