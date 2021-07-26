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Голкипер «Ньюкасла» выписан из больницы после госпитализации

26 Июля 2021, 18:28,

Состояние вратаря «Ньюкасл Юнайтед» Карла Дарлоу постепенно приходит в норму после того, как он угодил в тяжёлом состоянии в клинику из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

30-летний футболист «сорок» на днях был выписан из больницы. В общении со Sky Sports News игрок рассказал о своём самочувствии.

«Я был вынужден отравиться в госпиталь, поскольку состояние было ужасным. Но сейчас я постепенно восстанавливаюсь, хотя пока что чувствую себя неважно. Это говорит о том, что вирус всё еще есть, и мы должны быть с ним осторожны», - отметил Дарлоу.

Напомним, что ранее «Ньюкасл» лишился своего основного вратаря Мартина Дубравки, который перенёс операцию на стопе.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Ньюкасл, коронавирус в Англии, Карл Дарлоу
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