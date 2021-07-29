Одной из главных целей «Вест Хэма» в летнее межсезонье является возможная покупка Матеуса Перейры.

После того, как «Манчестер Юнайтед» слишком дорого оценил Джесси Лингарда, лондонцы переключили свое внимание на бразильского полузащитника «Вест Бромвича». Как сообщает журналист Наеф Бин Абдулла, клубы уже достигли договоренности по поводу будущего перехода. Согласно информации источника, «Вест Хэм» заплатит за Перейру 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне потенциальный новичок команды отметился 11 голами и 6 ассистами. Напомним, что сегодня «молотобойцы» представили свое первое летнее подписание, голкипера Альфонсо Ареола.