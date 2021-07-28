Владельцы «Вест Хэма» в очередной раз отказались продавать акции клуба

Дэвид Салливан снова отказал британскому консорциуму в покупке контрольного пакета акций «Вест Хэма». Об этом в интервью Sky Sports заявил бывший исполнительный директор «КПР» Филип Бирд, который входит в группу инвесторов, заинтересованных в приобретении лондонского клуба.

Бирд опроверг слова Салливана о том, что он не получал никаких официальных предложений. По словам Филипа, консорциум уже несколько раз предлагал более 400 миллионов фунтов в качестве компенсации. В планы инвесторов входит выделение большого трансферного бюджета, а также реконструкция стадиона.

Более того, продажи требуют и болельщики «Вест Хэма», которые в течении полугода несколько раз выступали с протестами против Салливана.