«Ньюкасл» поборется за Туанзебе

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе может продолжить карьеру в другом месте.

«Ньюкасл Юнайтед» перед началом сезона 2021/2022 хотел бы укрепить свою оборонную линию. В сферу интересов «сорок» попал 23-летний футболист «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе, который не выдерживает конкуренцию на «Олд Траффорд» со стороны своих более опытных коллег.

По сведениям The Telegraph, середняк Премьер-лиги Англии попытается договориться с манкуниацами о трансфере перспективного центрдефа, у которого остался всего год по контракту с «МЮ».

В прошлом сезоне Аксель Туанзебе был редким гостем в составе команды Уле Гуннара Сульшера. За весь год он провёл 19 матчей во всех турнирах, записав себе в пассив 7 жёлтых карточек.