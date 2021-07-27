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Англия. Премьер-лига

«Ньюкасл» поборется за Туанзебе

27 Июля 2021 • 09:18 Комментировать
Ньюкасл
...
Вест Хэм
3.35 3.50 2.15
15.08 16:00
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Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе может продолжить карьеру в другом месте.

«Ньюкасл Юнайтед» перед началом сезона 2021/2022 хотел бы укрепить свою оборонную линию. В сферу интересов «сорок» попал 23-летний футболист «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе, который не выдерживает конкуренцию на «Олд Траффорд» со стороны своих более опытных коллег.

По сведениям The Telegraph, середняк Премьер-лиги Англии попытается договориться с манкуниацами о трансфере перспективного центрдефа, у которого остался всего год по контракту с «МЮ».

В прошлом сезоне Аксель Туанзебе был редким гостем в составе команды Уле Гуннара Сульшера. За весь год он провёл 19 матчей во всех турнирах, записав себе в пассив 7 жёлтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Аксель Туанзебе
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