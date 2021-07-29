Лондонский «Вест Хэм» усилил вратарскую позицию, заполучив голкипера «ПСЖ» Альфонса Ареола.

28-летний игрок присоединится к участнику Лиги Европы на правах аренды. Также у клуба будет право выкупа голкипера летом следующего года. Прошлый сезон француз также проводил в Англии, но в футболке «Фулхэма». До этого Ареола защищал цвета «Реала», а выступление в Мадриде не убедило руководство продлевать его арендное соглашение.

В Лондоне Альфонсо придется конкурировать с Лукашем Фабьяньски, действиями которого в конце прошлого розыгрыша чемпионата Англии не был доволен главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес.