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Англия. Премьер-лига

«Вест Хэм» арендовал голкипера «ПСЖ» официально

29 Июля 2021 • 20:08 Комментировать
Ньюкасл
...
Вест Хэм
3.35 3.50 2.15
15.08 16:00
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Лондонский «Вест Хэм» усилил вратарскую позицию, заполучив голкипера «ПСЖ» Альфонса Ареола.

28-летний игрок присоединится к участнику Лиги Европы на правах аренды. Также у клуба будет право выкупа голкипера летом следующего года. Прошлый сезон француз также проводил в Англии, но в футболке «Фулхэма». До этого Ареола защищал цвета «Реала», а выступление в Мадриде не убедило руководство продлевать его арендное соглашение.

В Лондоне Альфонсо придется конкурировать с Лукашем Фабьяньски, действиями которого в конце прошлого розыгрыша чемпионата Англии не был доволен главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес.

 

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