Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

«Ливерпуль» победил в последнем туре АПЛ и добыл себе заветную путёвку в Лигу чемпионов

23 Мая 2021, 20:01,

В рамках последнего тура АПЛ «Ливерпуль» принимал «Кристал Пэлас».

Протокол игры  
Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас
(1:0) Мане Садио 36'    
(2:0) Мане Садио 74'    
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент   71' Филлипс Натаниэль Уильямс Рис III Робертсон Эндрю   90' (Жота Диогу (   90') Алькантара Тьяго Фабиньо Энрике Вейналдум Джорджиньо   78' (Милнер Джеймс (   78'   86') Салах Мохамед Фирмино Роберто   90' (Окслейд-Чемберлен Алекс (   90') Мане Садио
Запасные: Шакири Джердан Уильямс Неко Хендерсон Джордан Джонс Кёртис Цимикас Костас Адриан Сан-Мигель
Гуаита Висенте Уорд Джоэл Томкинс Джеймс   58' (Шлупп Джеффри (   58') Кэхилл Гари Митчелл Тайрик Куйяте Шейку   89' (Келли Мартин (   89') Ридевальд Жайро   83' Маккарти Джеймс   88' (Ван Анхольт Патрик (   88') Таунсенд Андрос Айю Джордан   71' Заха Уилфрид
Запасные: Jesuran Rak-Sakyi Батлэнд Джек Клайн Натаниэль Матета Жан-Филипп
23 мая. Стадион "Энфилд".

 

Героический рывок «Ливерпуля» в Лигу чемпионов, за которым наблюдали все любители футбола, завершён. «Красные» вместе с «Челси» сыграют в главном еврокубковом турнире, спасибо им за бойцовские качества. И вроде жалко «Лестер», который долгое время даже вторым шёл, но любой адекватный болельщик должен себе признаться, что «Ливерпуль» в Лиге чемпионов нужнее. Уж простите, «лисы».

После поражения «Лестера» от «Челси» команда Юргена Клоппа получила в своё распоряжение судьбу четвёртой путёвки в Лигу чемпионов. «Ливерпулю» всего лишь нужна была домашняя победа над «Кристал Пэлас». По-хорошему - крупная победа, чтобы у «Лестера» не было соблазна много забивать «Тоттенхэму». Для решения этой задачи Клопп выпустил привычное трио Салах, Фирмино, Мане и они при поддержке 10 тысяч болельщиков на «Энфилде» пустились в атаку.

Embed from Getty Images

Но первый момент был создан у ворот Алиссона. Уилфрид Заха на скорости влетел в штрафную площадь и пробил-прострелил, заставив бразильского голкипера растянуться в шпагате. Затем уже неразбериха с участием двух Филлипсов дарит мяч Таунсенду. Андрес получает передачу Трента, выходит на ударную позицию, но слишком торопится и бьёт рядом со штангой. «Кристал Пэлас» откровенно пожалел «Ливерпуль» в первой половине первого тайма.

Только после этого «красные» включились и уже не дали усомниться в своём превосходстве. Сначала Салах не сумел пробить Гуаиты после «черпачка» Тьяго. Вроде Мо играл наверняка, приняв мяч и мощно пробив, но Висенте корпусом сумел сферу отразить. Но вскоре голевым стал угловой «Ливерпуля». За кросс поборолся Рис Уильямс, мяч отскочил к Фирмино, который пробить не успел, зато распластался в подкате Садио Мане и заковырял мяч в ворота в борьбе с Уордом – 1:0.

Embed from Getty Images

После гола «Ливерпуль» заиграл гораздо спокойнее. Мяч всё также ходил у «красных», но в атаку команда Клоппа не спешила. Редко такое увидишь, но «Ливерпуль» просто убивал время в позиционных наступлениях, уподобившись девизу – «пока мяч у нас, нам не забьют». Действительно, центр обороны с двумя Филлипсами смотрится очень ненадёжно. Но успокоиться получилось. Салах и Вейналдум разыграли эффектную «стеночку», а затем Мо нашёл передачей Мане. Садио пробил корявенько, с помощью рикошета переиграв голкипера – 2:0.

«Ливерпуль» победил и добыл себе путёвку в Лигу чемпионов. Команда Клоппа даже забралась на третье место, воспользовавшись неожиданным поражением «Челси» в Бирмингеме.

Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Ливерпуль, Кристал Пэлас
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ARTUR
23 Мая 2021, 20:11

Очень рад выходу Ливерпуля , знаю что многие не любят эту команду , но как то было бы печально видеть в ЛЧ вместо них уловный Тотен .

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Милан» не смог забить «Кальяри» на радость конкурентам
«Милан» не смог забить «Кальяри» на радость конкурентам
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола