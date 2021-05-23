«Ливерпуль» победил в последнем туре АПЛ и добыл себе заветную путёвку в Лигу чемпионов

В рамках последнего тура АПЛ «Ливерпуль» принимал «Кристал Пэлас».

Героический рывок «Ливерпуля» в Лигу чемпионов, за которым наблюдали все любители футбола, завершён. «Красные» вместе с «Челси» сыграют в главном еврокубковом турнире, спасибо им за бойцовские качества. И вроде жалко «Лестер», который долгое время даже вторым шёл, но любой адекватный болельщик должен себе признаться, что «Ливерпуль» в Лиге чемпионов нужнее. Уж простите, «лисы».

После поражения «Лестера» от «Челси» команда Юргена Клоппа получила в своё распоряжение судьбу четвёртой путёвки в Лигу чемпионов. «Ливерпулю» всего лишь нужна была домашняя победа над «Кристал Пэлас». По-хорошему - крупная победа, чтобы у «Лестера» не было соблазна много забивать «Тоттенхэму». Для решения этой задачи Клопп выпустил привычное трио Салах, Фирмино, Мане и они при поддержке 10 тысяч болельщиков на «Энфилде» пустились в атаку.

Embed from Getty Images

Но первый момент был создан у ворот Алиссона. Уилфрид Заха на скорости влетел в штрафную площадь и пробил-прострелил, заставив бразильского голкипера растянуться в шпагате. Затем уже неразбериха с участием двух Филлипсов дарит мяч Таунсенду. Андрес получает передачу Трента, выходит на ударную позицию, но слишком торопится и бьёт рядом со штангой. «Кристал Пэлас» откровенно пожалел «Ливерпуль» в первой половине первого тайма.

Только после этого «красные» включились и уже не дали усомниться в своём превосходстве. Сначала Салах не сумел пробить Гуаиты после «черпачка» Тьяго. Вроде Мо играл наверняка, приняв мяч и мощно пробив, но Висенте корпусом сумел сферу отразить. Но вскоре голевым стал угловой «Ливерпуля». За кросс поборолся Рис Уильямс, мяч отскочил к Фирмино, который пробить не успел, зато распластался в подкате Садио Мане и заковырял мяч в ворота в борьбе с Уордом – 1:0.

Embed from Getty Images

После гола «Ливерпуль» заиграл гораздо спокойнее. Мяч всё также ходил у «красных», но в атаку команда Клоппа не спешила. Редко такое увидишь, но «Ливерпуль» просто убивал время в позиционных наступлениях, уподобившись девизу – «пока мяч у нас, нам не забьют». Действительно, центр обороны с двумя Филлипсами смотрится очень ненадёжно. Но успокоиться получилось. Салах и Вейналдум разыграли эффектную «стеночку», а затем Мо нашёл передачей Мане. Садио пробил корявенько, с помощью рикошета переиграв голкипера – 2:0.

«Ливерпуль» победил и добыл себе путёвку в Лигу чемпионов. Команда Клоппа даже забралась на третье место, воспользовавшись неожиданным поражением «Челси» в Бирмингеме.