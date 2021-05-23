Менди травмировался за 6 дней до финала Лиги чемпионов

Голкипер «Челси» Эдуар Менди в игре против «Астон Виллы» получил травму и был заменён.

Goal.com сообщает, что Менди испытывает боль в рёбрах после того, как ударился о штангу. Главный тренер «Челси» Томас Тухель отметил, что в команде сделают всё, чтобы на финальный матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который состоится 29 мая, Менди был готов. Необходимые медицинские результаты будут известны 24 мая.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Менди отстоял без пропущенных мячей в восьми матчах, тогда как в английской Премьер-лиге на его счету 17 «сухих» игр.

Финал Лиги чемпионов 2020/21 пройдёт 29 мая в Порту.