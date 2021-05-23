​Ходжсон вспомнил своё увольнение из «Ливерпуля»

Рой Ходжсон в воскресенье проведёт последний матч в своей тренерской карьере. Его «Кристал Пэлас» сыграет в гостях у «Ливерпуля» в заключительном туре Премьер-лиги. Символично, что в своё время Ходжсон возглавлял «Ливерпуль». Он принял его летом 2010 года, но уже зимой был уволен, выиграв с «красными» лишь 13 матчей из 31.

«Мой «Ливерпуль» не так хорошо выступал на поле, чтобы я поднял шум из-за решения об увольнении. Я был разочарован. В 2010 году я думал так: «Если я отработаю здесь три года по контракту, это будет достойное завершение моей карьеры», - рассказал Ходжсон Sky Sports.