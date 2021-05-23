Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Ходжсон вспомнил своё увольнение из «Ливерпуля»

23 Мая 2021, 12:52,

Рой Ходжсон в воскресенье проведёт последний матч в своей тренерской карьере. Его «Кристал Пэлас» сыграет в гостях у «Ливерпуля» в заключительном туре Премьер-лиги. Символично, что в своё время Ходжсон возглавлял «Ливерпуль». Он принял его летом 2010 года, но уже зимой был уволен, выиграв с «красными» лишь 13 матчей из 31.

«Мой «Ливерпуль» не так хорошо выступал на поле, чтобы я поднял шум из-за решения об увольнении. Я был разочарован. В 2010 году я думал так: «Если я отработаю здесь три года по контракту, это будет достойное завершение моей карьеры», - рассказал Ходжсон Sky Sports.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Кристал Пэлас, Рой Ходжсон
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Leonardis
23 Мая 2021, 15:19

пора отдыхать...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас
«Милан» не смог забить «Кальяри» на радость конкурентам
«Милан» не смог забить «Кальяри» на радость конкурентам
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка
«Атлетико» - чемпион Испании! Команда Симеоне переломила «Вальядолид», опередив «Реал» на два очка


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола