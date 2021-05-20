​«Ливерпуль» представил новую форму

«Ливерпуль» представил новую домашнюю форму, которую команда будет использовать в сезоне 2021/2022. Видео с презентацией нового комплекта было опубликовано на клубном канале мерсисайдцев в YouTube.

Футболка выполнена в привычном красном цвете. На ней можно заметить несколько тонких полос, которые идут по диагонали. Воротник и края рукавов футболки имеют оранжевый цвет.

Отметим, что техническим спонсором «Ливерпуля» является известная компания Nike.

Перед последним туром Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице, опережая пятый «Лестер» благодаря лучшей разности забитых и пропущенных мячей (+24 против +20).