Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Ливерпуль» представил новую форму

20 Мая 2021, 10:55,

«Ливерпуль» представил новую домашнюю форму, которую команда будет использовать в сезоне 2021/2022. Видео с презентацией нового комплекта было опубликовано на клубном канале мерсисайдцев в YouTube.

Футболка выполнена в привычном красном цвете. На ней можно заметить несколько тонких полос, которые идут по диагонали. Воротник и края рукавов футболки имеют оранжевый цвет.

 

Отметим, что техническим спонсором «Ливерпуля» является известная компания Nike.

Перед последним туром Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице, опережая пятый «Лестер» благодаря лучшей разности забитых и пропущенных мячей (+24 против +20).

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Форма футбольных клубов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола