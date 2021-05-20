​«Ливерпуль» представил новую форму

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20 Мая 2021, 10:55,
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«Ливерпуль» представил новую домашнюю форму, которую команда будет использовать в сезоне 2021/2022. Видео с презентацией нового комплекта было опубликовано на клубном канале мерсисайдцев в YouTube.
Футболка выполнена в привычном красном цвете. На ней можно заметить несколько тонких полос, которые идут по диагонали. Воротник и края рукавов футболки имеют оранжевый цвет.
Отметим, что техническим спонсором «Ливерпуля» является известная компания Nike.
Перед последним туром Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице, опережая пятый «Лестер» благодаря лучшей разности забитых и пропущенных мячей (+24 против +20).
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ливерпуль, Форма футбольных клубов