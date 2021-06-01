Эшпириту Санту – фаворит на пост наставника «Кристал Пэлас»

Португальский специалист Нуну Эшпириту Санту, в минувшем сезоне АПЛ работавший на «Вулверхэмптон», может летом вернуться в чемпионат Англии.

Журналисты Sky Sports передают, что португалец, игравший за московское «Динамо», провёл продуктивные переговоры с руководством «Кристал Пэлас». Боссы «орлов» и Санту беседовали на протяжении трёх дней, и португалец горит желанием поскорее приступить к работе. «Кристал Пэлас» старается быстрее устранить бумажные формальности – «Тоттенхэм» и другие клубы АПЛ готовы перехватить португальского специалиста. Добавим, что «Вулверхэмптон» занял 12-е место в чемпионате Англии в сезоне 2020/21.