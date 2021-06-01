«Кристал Пэлас» расстаётся с вратарём молодёжной сборной Англии

Вратарь молодёжной сборной Англии Рохан Лутра собирается покинуть «Кристал Пэлас» после десяти лет в лондонском клубе. Этнический индиец, доросший до 196 см, присоединился к «орлам» в восьмилетнем возрасте и дебютировал за молодёжный состав в 15 лет. Перед стартом минувшего сезона Лутра заключил первый профессиональный контракт с представителем АПЛ. Информацию о возможном уходе Лутры распространил сегодня Sky Sports.

Отметим, что Лутре было тяжело претендовать на место в основе из-за присутствия в клубе Джэка Батленда, Уэйна Хеннесси, Стивена Хендерсона и Висенте Гуаиты. Добавим, что «Кристал Пэлас» завершил сезон 2020/21 на 14-м месте в таблице АПЛ.