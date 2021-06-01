Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Кристал Пэлас» расстаётся с вратарём молодёжной сборной Англии

01 Июня 2021, 22:00,

Вратарь молодёжной сборной Англии Рохан Лутра собирается покинуть «Кристал Пэлас» после десяти лет в лондонском клубе. Этнический индиец, доросший до 196 см, присоединился к «орлам» в восьмилетнем возрасте и дебютировал за молодёжный состав в 15 лет. Перед стартом минувшего сезона Лутра заключил первый профессиональный контракт с представителем АПЛ. Информацию о возможном уходе Лутры распространил сегодня Sky Sports.

Отметим, что Лутре было тяжело претендовать на место в основе из-за присутствия в клубе Джэка Батленда, Уэйна Хеннесси, Стивена Хендерсона и Висенте Гуаиты. Добавим, что «Кристал Пэлас» завершил сезон 2020/21 на 14-м месте в таблице АПЛ.

Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Кристал Пэлас, Трансферы футбола - лето 2021, Апл, Рохан Лутра
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