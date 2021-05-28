«Ливерпуль» ведёт переговоры с Конате

Английский «Ливерпуль» активно ищет усиление защитных порядков – представитель АПЛ вступил в переговоры с «РБ Лейпцигом» по трансферу 22-летнего француза Ибраимы Конате.

Издание Sky Sports сообщает, что «Ливерпуль» готов выплатить требуемые 42 миллиона евро. Клуб из АПЛ намерен завершить сделку в ближайшие дни. Добавим, что Конате оценивается порталом Transfermarket в 35 миллионов евро, а его контракт с «РБ Лейпцигом» рассчитан до лета 2023 года.

В минувшем сезоне Бундеслиги Конате выходил на поле 14 раз, став автором гола в ворота «Фрайбурга» в ноябре 2020 года. Рослый защитник (194 см) помог «быкам» занять второе место в чемпионате Германии.