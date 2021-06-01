Купер может стать тренером «Кристал Пэлас»

Главный тренер валлийского «Суонси» Стив Купер может получить работу в лондонском «Кристал Пэлас» - данной информацией располагают журналисты Sky Sports.

Экс-наставник юношеской сборной Англии U-17 попал в сферу интересов нескольких команд АПЛ после того, как «Суонси» не справился с задачей по выходу в высший дивизион. Поражение «лебедей» в финале плей-офф Чемпионшипа должно ускорить переход Купера в другой клуб. Текущий трудовой договор 41-летнего валлийца с «Суонси» теряет юридическую силу в конце июня 2022 года.

Напомним, что «Кристал Пэлас» ищет нового наставника после расставания с опытным англичанином Роем Ходжсоном.