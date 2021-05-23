Вейналдум признался, что не хотел покидать «Ливерпуль»

Игрок «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум заявил, что не собирался уходить из клуба, но у руководства были другие планы.

1 июля Вейналдум станет свободным агентом. Полузащитник сказал в интервью для BBC, что пока у него нет вариантов для продолжения карьеры, но всё может измениться в один день. Футболист отметил, что на данный момент на трансферном рынке кризис из-за последствий коронавируса, что усложняет переговоры с клубами.

Последний матч в составе «Ливерпуля» Вейналдум провёл в 38-м туре против «Кристал Пэлас». «Красные» одержали победу со счётом 2:0, что в итоге позволило команде занять третье место в турнирной таблице.