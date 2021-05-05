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«МЮ» и «Ливерпуль» сыграют 13 мая. «Красные дьяволы» проведут 3 матча за 5 дней

05 Мая 2021, 20:32,

Болельщики «Манчестер Юнайтед» сорвали проведение матча с «Ливерпулем» в 34-м туре чемпионата Англии. Фанаты прорвались на «Олд Траффорд» незадолго до начала матча и начали там хулиганить, требуя от семьи Глейзеров продажи клуба. Хотя вскоре болельщики ушли со стадиона, из соображений безопасности было решено не проводить игру 2 мая.

Руководство английского футбола в итоге решило перенести поединок на 13 мая. При этом из-за отсутствия «окон» в календаре матчей, «красным дьяволам» в ближайшие дни придется непросто - 9 мая игра против «Астон Виллы», а 11 - против «Лестера».

«МЮ» - второй  в таблице с отрывом в 4 очка от «Лестера» и матчем в запасе.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль
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