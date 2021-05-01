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Клопп: «Ливерпуль» должен победить на «Олд Траффорд»

01 Мая 2021, 11:42,

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с журналистами в преддверии поединка против «Манчестер Юнайтед» в рамках 34-го тура Премьер-лиги.

«Мы должны победить на «Олд Траффорд». Если этого не произойдет, то «Ливерпуль» может остаться без еврокубков. Уверен, что оба клуба мечтают о победе в предстоящем поединке. Это отличный рецепт для хорошего матча», - передает слова немецкого тренера Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» примет «Ливерпуль» на «Олд Траффорд» в воскресенье, второго мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

«Красные дьяволы» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, а мерсисайдцы находятся на шестой строчке.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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