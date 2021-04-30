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Сульшер: «Что там происходит с «Ливерпулем», нас не должно волновать»

30 Апреля 2021, 21:20,

«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ливерпуля» в воскресенье. Главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер перед этим поединком предпочитает концентрироваться на своей команде.

- Перед сезоном мы беспокоились о том, как он пройдет для наших игроков. У них были серьезные травмы. Этот сезон отличается от других в современном футболе. Я просто концентрируюсь на своей команде, - заявил норвежец на пресс-конференции.

- Ничего не могу сказать о сезоне для «Ливерпуля». Я не следил за ним столь пристально из-за своих проблем и вызовов. Мы думаем о своих победах. Что там происходит с «Ливерпулем», нас не должно волновать, - добавил тренер.

Напомним, в первом круге на «Энфилде» была зафиксирована нулевая ничья.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (1)
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0
Ibray
30 Апреля 2021, 21:28

>> Что там происходит с «Ливерпулем», нас не должно волновать
Мы просто поставим автобус, как обычно, а дальше как попрёт.

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