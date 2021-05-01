​Гвардиола собирается посмотреть матч «МЮ» - «Ливерпуль»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после победы над «Кристал Пэлас» со счётом 2:0.

«Я невероятно доволен. После Лиги чемпионов всегда сложно играть. Мы сделали много изменений в составе, из-за чего футболисты были расстроены – они хотели играть. В первом тайме у нас были проблемы, но это нормально, ведь нам нужно было терпение и время. Мы стали на шаг ближе к чемпионству.

Завтра я посмотрю матч «МЮ» - «Ливерпуль». Но всё в наших руках», - цитирует Гвардиолу BBC.

Если «Манчестер Юнайтед» проиграет дома «Ливерпулю», «Манчестер Сити» станет чемпионом Англии.