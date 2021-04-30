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Клопп нашёл причину слабой реализации моментов

30 Апреля 2021, 23:09,

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп провёл анализ последних матчей команды, чтобы понять, в чём причина слабой результативности. В этом сезоне «красные» забили 55 мячей, что является пятым результатом в лиге. Год назад у «Ливерпуля» было 85 голов.

- Мы проверили, были ли футболисты в атаке эгоистичными. Нет, дело не в этом. Всегда когда не забиваешь, проверяют, можно ли было отдать пас. И это не невезение. Оно было, но если постоянно не везет, должна быть другая причина, - заявил Клопп Sky Sports.

- Нам нужно поработать над завершением, чтобы решать моменты в свою пользу. В последних трех матчах у нас было 36 моментов и всего два гола, - добавил тренер.

«Ливерпуль» рискует остаться без Лиги чемпионов, отставая на четыре очка от заветного квартета сильнейших.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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