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Сунесс: Протестующие на «Олд Траффорд» могли кого-то убить

02 Мая 2021, 23:19,

Экс-футболист и тренер Грэм Сунесс был на «Олд Траффорд» во время беспорядков болельщиков, из-за чего не состоялся матч «МЮ» - «Ливерпуль». Фанаты прорвались на поле и начали хулиганить. От их действий едва не пострадали обозреватели и журналисты.

- Нам не было смешно, - заявил Сунесс в эфире Sky Sports. - Кто-то бросил в нас полную банку пива, и если она попадет в неудачное место, то может даже убить кого-то. Это неприемлемо.

Другие обозреватели Майка Ричардс и Рой Кин поддержали протесты. «В любом протесте будет парочка идиотов, и никто не аплодировал им за бросание бутылок», - отметил Кин.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Олд Траффорд, Грэм Сунесс
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