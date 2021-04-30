Клопп: «Не думаю, что непопадание в Лигу чемпионов многое изменит»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен в том, что трансферный бюджет клуба на летнее межсезонье не будет урезан даже в случае непопадания в Лигу чемпионов. Прошлый финансовый год принес «красным» убыток в 54 млн евро до уплаты налогов. Ожидается, что через год показатели будут еще хуже

- Если мы не попадем в Лигу чемпионов, это будет плохо. Но не думаю, что это многое изменит. Ситуация была сложной и такой все равно останется, - заявил Клопп на пресс-конференции.

«Ливерпуль» на четыре очка отстает от четвертого места в АПЛ и в воскресенье на выезде сыграет против «МЮ». На «Олд Траффорд» Клопп еще не побеждал.