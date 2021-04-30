Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Клопп: «Не думаю, что непопадание в Лигу чемпионов многое изменит»

30 Апреля 2021, 19:34,

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен в том, что трансферный бюджет клуба на летнее межсезонье не будет  урезан даже в случае непопадания в Лигу чемпионов. Прошлый финансовый год принес «красным» убыток в 54 млн евро до уплаты налогов. Ожидается, что через год показатели будут еще хуже

- Если мы не попадем в Лигу чемпионов, это будет плохо. Но не думаю, что это многое изменит. Ситуация была сложной и такой все равно останется, - заявил Клопп на пресс-конференции.

«Ливерпуль» на четыре очка отстает от четвертого места в АПЛ и в воскресенье на выезде сыграет против «МЮ». На «Олд Траффорд» Клопп еще не побеждал.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола