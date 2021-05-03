​«Манчестер Юнайтед» могут засчитать поражение за матч с «Ливерпулем»

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03 Мая 2021, 14:51,
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Воскресное северо-западное дерби между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» не состоялось из-за массовой акции протестов со стороны фанатов «красных дьяволов». Они прорвались на поле стадионе и сделали проведение матча невозможным с точки зрения безопасности.
Mirror пишет на своих страницах о том, что согласно пункту 8.3.4. в разделе правил Футбольной ассоциации Англии, «Манчестер Юнайтед» может быть признан виновным в срыве матча за действия своих фанатов, и тогда три очка получит «Ливерпуль».
Впрочем, правила Премьер-лиги оставляют вопрос открытым, поскольку в принятии решения об отмене матча участвовала полиция, и оба клуба с этим согласились.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль
И это есть очень правильно. Придуры- болельщики МЮ сорвали матч. И совершенно справедливо - тех. поражение.