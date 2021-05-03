​«Манчестер Юнайтед» могут засчитать поражение за матч с «Ливерпулем»

Воскресное северо-западное дерби между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» не состоялось из-за массовой акции протестов со стороны фанатов «красных дьяволов». Они прорвались на поле стадионе и сделали проведение матча невозможным с точки зрения безопасности.

Mirror пишет на своих страницах о том, что согласно пункту 8.3.4. в разделе правил Футбольной ассоциации Англии, «Манчестер Юнайтед» может быть признан виновным в срыве матча за действия своих фанатов, и тогда три очка получит «Ливерпуль».

Впрочем, правила Премьер-лиги оставляют вопрос открытым, поскольку в принятии решения об отмене матча участвовала полиция, и оба клуба с этим согласились.