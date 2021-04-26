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Робертсон: «Остается всё меньше и меньше матчей, а у нас ничего не меняется»

26 Апреля 2021, 21:41,

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высказался о неудачных результатах.

«Мы не можем добиваться хороших результатов. В этом вся проблема. Просто посмотрите на нашу игру, в каждом матче у соперников есть моменты. Мы проседаем в последние десять минут и так от матча к матчу, происходит что-то необычное. Нельзя продолжать говорить о хорошей игре, с каждой неделей остается все меньше и меньше матчей до конца сезона, а у нас ничего не меняется», - цитирует Робертсона Daily Mail.

После тридцати трех туров «Ливерпуль» занимает лишь шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Эндрю Робертсон
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