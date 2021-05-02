Фанаты «Манчестер Юнайтед» прорвались на «Олд Траффорд», матч с «Ливерпулем» может быть перенесен

Фанаты «Манчестер Юнайтед» продолжают протестовать против руководства клуба.

Как сообщает Sky Sports, несколько сотен болельщиков, выражающих недовольство действиями семьи Глейзеров, прорвались на поле стадиона «Олд Траффорд» перед матчем против «Ливерпуля». Отмечается, что встреча может быть перенесена.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» должен состояться сегодня, второго марта, стартовый свисток запланирован на 18:30 по московскому времени.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» был одним из клубов-основателей Суперлиги, о приостановке действия которой было объявлено через несколько дней после ее создания.