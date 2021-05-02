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Фанаты «Манчестер Юнайтед» прорвались на «Олд Траффорд», матч с «Ливерпулем» может быть перенесен

02 Мая 2021, 17:34,

Фанаты «Манчестер Юнайтед» продолжают протестовать против руководства клуба.

Как сообщает Sky Sports, несколько сотен болельщиков, выражающих недовольство действиями семьи Глейзеров, прорвались на поле стадиона «Олд Траффорд» перед матчем против «Ливерпуля». Отмечается, что встреча может быть перенесена.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» должен состояться сегодня, второго марта, стартовый свисток запланирован на 18:30 по московскому времени.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» был одним из клубов-основателей Суперлиги, о приостановке действия которой было объявлено через несколько дней после ее создания.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль
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Комментарии (1)
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ингерман
02 Мая 2021, 18:15

ай а шо этим хоронякам ышо нужно.. му-му худая - навара с нее маловато будец.. )))

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