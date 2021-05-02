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Матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» перенесён

02 Мая 2021, 19:51,

Матч тридцать четвертого тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» перенесён из-за протеста фанатов.

Как сообщает пресс-служба «манкунианцев», наши болельщики любят клуб и имеют право на выражение своего мнения и мирные протесты. Сожалеем, что мы не смогли обеспечить достаточный уровень безопасности и поставили под угрозу болельщиков, персона и полицию.

Напомним, что встреча должна была состояться сегодня, второго мая, стартовый свисток был запланирован на 18:30 по московскому времени.

Перед матчем больше ста болельщиков «Манчестер Юнайтед» проникли на стадион в знак протеста против руководства клубов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль
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Комментарии (4)
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1
Underdog
02 Мая 2021, 20:54

Вот гады. Клуб привыше всего? Лицимеры. Учитывая то,что МЮ одной ногой в финале ЛЕ этот перенос может быть очень не кстати.
Ну а пивко с рыбкой теперь пойдет под монако-лион((((( или фильмец

1
Bartimeus
02 Мая 2021, 21:28

Ага, тоже хотел глянуть. Оставь на Валю с Барсой)) хотя там думаю Барса феерию не выдаст. Против лос чес всегда тяжелые матчи, но хотел бы я ошибиться)

1
Underdog
02 Мая 2021, 22:15

Я не любитель барсы. Точнее ее стиля игры. Вот это вот перекатывание мяча в центре поля без обострения. В зачастую могу посмотреть со второй половины второго тайма если счёт ничейный,ну или если Барса проигрывать начинает. Тогда начинается движ в атаку и заруба. Ну и Валенсия тоже уже не та...

1
Misha_diablo_football
02 Мая 2021, 20:16

Такой матч испортили, теперь чемпионство Сити и непопадание Ливерпуля в четверку дело времени....

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