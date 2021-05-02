Матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» перенесён

Матч тридцать четвертого тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» перенесён из-за протеста фанатов.

Как сообщает пресс-служба «манкунианцев», наши болельщики любят клуб и имеют право на выражение своего мнения и мирные протесты. Сожалеем, что мы не смогли обеспечить достаточный уровень безопасности и поставили под угрозу болельщиков, персона и полицию.

Напомним, что встреча должна была состояться сегодня, второго мая, стартовый свисток был запланирован на 18:30 по московскому времени.

Перед матчем больше ста болельщиков «Манчестер Юнайтед» проникли на стадион в знак протеста против руководства клубов.