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Кин: «Фанаты «Манчестер Юнайтед» устраивают протесты, потому что любят свой клуб»

02 Мая 2021, 20:25,

Экс-нападающий сборной Ирландии Рой Кин высказался о протесте фанатов «Манчестер Юнайтед», из-за которого был перенесён матч между «манкунианцами» и «Ливерпулем».

«Я разочарован, что всё закончилось переносом. Фанатам «Манчестер Юнайтед» всё надоело. Они устраивают протесты, потому что любят клуб. Такая реакция случилась не только из-за последних нескольких недель и Суперлиги, всё копилось годами. Руководство вело себя неправильно, все думают только о деньгах.

Люди могут осуждать фанатов, но иногда нужно делать такие вещи, чтобы на вас обратили внимание. Надеюсь, теперь руководители поймут, что болельщики имеют ключевое значение. Я уверен, что это только начало от фанатов «Манчестер Юнайтед», - цитирует Кина Sky Sports.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Рой Кин
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