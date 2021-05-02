Начало матча «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» отложено, игроки по-прежнему не прибыли на стадион

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02 Мая 2021, 18:30,
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Сегодня, второго марта, должен состояться матч тридцать четвертого тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».
Как сообщает Sky Sports, начало встречи отложено на неопределенное время, причиной этого является проникновение сотни болельщиком «Манчестер Юнайтед» на стадион в знак протеста против руководства клуба. Отмечается, что футболисты по-прежнему находятся в своих номерах отеля. Существует вероятность, что сегодня игра так и не состоится.
Напомним, что начало встречи было запланировано на 18:30 по московскому времени.
Протест фанатов связан с Суперлигой, «Манчестер Юнайтед» был одним из клубов основателей этого турнира.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль
Ну блин дебилы, ни один другой клуб не протестует как МЮ, у них наверное накипело за 8-9 лет деградации и стагнации клуба...
Вот всегда и во всем так. Из-за сотни дураков страдают миллионы
Ну вот, пришёл на афишу.(((
ай нада манюне поражение защитать за срыв мача.. )))
штраф на кругленькую сумму нам по любому за этих горе-болел обеспечен(((((