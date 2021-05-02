Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Начало матча «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» отложено, игроки по-прежнему не прибыли на стадион

02 Мая 2021, 18:30,

Сегодня, второго марта, должен состояться матч тридцать четвертого тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».

Как сообщает Sky Sports, начало встречи отложено на неопределенное время, причиной этого является проникновение сотни болельщиком «Манчестер Юнайтед» на стадион в знак протеста против руководства клуба. Отмечается, что футболисты по-прежнему находятся в своих номерах отеля. Существует вероятность, что сегодня игра так и не состоится.

Напомним, что начало встречи было запланировано на 18:30 по московскому времени.

Протест фанатов связан с Суперлигой, «Манчестер Юнайтед» был одним из клубов основателей этого турнира.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль
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Комментарии (5)
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1
Misha_diablo_football
02 Мая 2021, 19:12

Ну блин дебилы, ни один другой клуб не протестует как МЮ, у них наверное накипело за 8-9 лет деградации и стагнации клуба...

4
Underdog
02 Мая 2021, 19:00

Вот всегда и во всем так. Из-за сотни дураков страдают миллионы

1
779
02 Мая 2021, 18:55

Ну вот, пришёл на афишу.(((

1
ингерман
02 Мая 2021, 18:34

ай нада манюне поражение защитать за срыв мача.. )))

0
Манкунианец76
02 Мая 2021, 19:06

штраф на кругленькую сумму нам по любому за этих горе-болел обеспечен(((((

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