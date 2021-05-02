Начало матча «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» отложено, игроки по-прежнему не прибыли на стадион

Сегодня, второго марта, должен состояться матч тридцать четвертого тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».

Как сообщает Sky Sports, начало встречи отложено на неопределенное время, причиной этого является проникновение сотни болельщиком «Манчестер Юнайтед» на стадион в знак протеста против руководства клуба. Отмечается, что футболисты по-прежнему находятся в своих номерах отеля. Существует вероятность, что сегодня игра так и не состоится.

Напомним, что начало встречи было запланировано на 18:30 по московскому времени.

Протест фанатов связан с Суперлигой, «Манчестер Юнайтед» был одним из клубов основателей этого турнира.