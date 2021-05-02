Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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АПЛ выступила с заявлением по переносу матча между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем»

02 Мая 2021, 20:47,

АПЛ выступила с заявлением по переносу матча между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».

«Мы понимаем и уважаем силу чувств болельщиков, но осуждаем все акты насилия, преступность и посягательства, особенно с учетом нарушений медицинских протоколов.

У фанатов есть множество способов выразить свои взгляды, но действия меньшинства, которые мы видели сегодня, не имеют оправданий.

Мы сочувствуем полиции и стюардам, которым пришлось столкнуться с опасной ситуацией – этому нет места в современном футболе», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте английской Премьер-лиги.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль
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