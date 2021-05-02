АПЛ выступила с заявлением по переносу матча между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».

«Мы понимаем и уважаем силу чувств болельщиков, но осуждаем все акты насилия, преступность и посягательства, особенно с учетом нарушений медицинских протоколов.

У фанатов есть множество способов выразить свои взгляды, но действия меньшинства, которые мы видели сегодня, не имеют оправданий.

Мы сочувствуем полиции и стюардам, которым пришлось столкнуться с опасной ситуацией – этому нет места в современном футболе», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте английской Премьер-лиги.