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02 Мая 2021, 20:47,
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АПЛ выступила с заявлением по переносу матча между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».
«Мы понимаем и уважаем силу чувств болельщиков, но осуждаем все акты насилия, преступность и посягательства, особенно с учетом нарушений медицинских протоколов.
У фанатов есть множество способов выразить свои взгляды, но действия меньшинства, которые мы видели сегодня, не имеют оправданий.
Мы сочувствуем полиции и стюардам, которым пришлось столкнуться с опасной ситуацией – этому нет места в современном футболе», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте английской Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль