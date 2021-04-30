Кавани принял решение относительно своего будущего

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30 Апреля 2021, 15:19,
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Нападающий Эдинсон Кавани продлит контракт с «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает ESPN, уругваец продолжительное время думал о своем будущем, но всё-таки решил провести следующий сезон в стане «манкунианцев», несмотря на предметный интерес со стороны «Бока Хуниорс».
34-летний нападающий сыграл тридцать три матча за английский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил двенадцать голов и отдал пять голевых передач. Контракт Кавани с «Манчестер Юнайтед» истекает 30 июня 2021 года.
В воскресенье, второго мая, «манкунианцы» на своем поле примут «Ливерпуль», стартовый свисток о начале матча прозвучит в 18:30 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани
Это хорошая новость...по крайней мере еще сезон он будет нам очень полезен