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Кавани принял решение относительно своего будущего

30 Апреля 2021, 15:19,

Нападающий Эдинсон Кавани продлит контракт с «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает ESPN, уругваец продолжительное время думал о своем будущем, но всё-таки решил провести следующий сезон в стане «манкунианцев», несмотря на предметный интерес со стороны «Бока Хуниорс».

34-летний нападающий сыграл тридцать три матча за английский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил двенадцать голов и отдал пять голевых передач. Контракт Кавани с «Манчестер Юнайтед» истекает 30 июня 2021 года.

В воскресенье, второго мая, «манкунианцы» на своем поле примут «Ливерпуль», стартовый свисток о начале матча прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани
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Комментарии (1)
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1
snk6565
30 Апреля 2021, 15:55

Это хорошая новость...по крайней мере еще сезон он будет нам очень полезен

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