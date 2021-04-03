Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Гвардиола и компания устроили месть «лисам»: «Манчестер Сити» увёз спокойную победу из Лестера

03 Апреля 2021, 21:21,

В 30-м туре АПЛ «Лестер» Брендана Роджерса намеревался огорчить «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Протокол игры  
Лестер 0:2 Манчестер Сити
    58' МендиБенжамен (0:1)
    74' Жезус Габриэль (0:2)
Шмейхель Каспер Амарти Даниэль   87' Эванс Джонни Фофана Уэсли Олбрайтон Марк   71' (Рикарду Перейра II (   71') Ндиди Уилфред   32'   83' (Менди Нампалис (   83') Тилеманс Юри Кастань Тимоти Перес Айосе Ихеаначо Келечи   72' (Мэддисон Джеймс (   72') Варди Джейми
Запасные: Прает Деннис Вонтаэ Дейли-Кэмпбелл Thanawat Suengchitthawon Чодури Хамза Томас Люк Уорд Дэнни II
Эдерсон Мораес   73' Уокер Кайл Диаш Рубен Лапорт Эмерик МендиБенжамен Родри Эрнандес   90' Фернандиньо Фернандо   82' Марез Рияд   78' (Торрес Ферран (   78') Де Брёйне Кевин   88' (Фоден Фил (   88') Жезус Габриэль Агуэро Серхио   63' (Стерлинг Рахим (   63')
Запасные: Силва Бернарду Аке Натан Канселу Жоау Гюндоган Илкай Стоунс Джон Карсон Скотт
03 апреля. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

«Манчестер Сити» уже почти чемпион, но расслабляться Гвардиоле и компании всё равно нельзя. Во-первых, почти чемпион – это ещё не чемпион, а во-вторых, если сбавить к себе требования в чемпионате, это может перекинуться и на Лигу чемпионов, где у «небесно-голубых» много нерешённых дел. Что касается «Лестера», то в таблице Премьер-лиги он борется за второе место, а из еврокубков успел вылететь, проиграв дома в 1/16 финала Лиги Европы пражской «Славии».

Манкунианцы ожидаемо стали действовать первым номером. Разве могли они играть наперекор тому, как их учит Гвардиола? Гости чуть не записали себе в актив быстрый гол дальним ударом, когда сетку всколыхнул Фернандиньо, однако с радостью болельщикам «небесно-голубых» следовало повременить. Взятие ворот не было засчитано, поскольку обзор вратарю хозяев закрывал не сыгравший по мячу Агуэро.

Embed from Getty Images

Дистанционные удары были одним из основных видов оружия гостей, но это и немудрено для команды, имеющей в своём составе Де Брёйне. В середине первого тайма он хлёстко пальнул со штрафного и попал в перекладину. А чуть раньше после обрезки Кастаня выше створа из хорошей позиции пробил Агуэро.

Визитёры могли быть наказы за нереализацию в конце первого тайма, но им повезло, что Варди использовал выход один на один из офсайда. Таким образом, по незасчитанным голам к перерыву было равенство – 1:1. А по главному счёту – равенство нулевое. Марез, Де Брёйне и Жезус устроили чужим воротам бомбардировку в конце первого тайма, но обошлось без голевых последствий для Шмейхеля.

Embed from Getty Images

Лимит не доведённых до ума шансов забить был израсходован гостями на 59-й минуте. Шмейхель отразил плотный удар Мареза с правого полуфланга – тем не менее на подборе были манкунианцы. Защитники «Лестера» не дали нормально пробить Жезусу, но мяч оказался у Менди, который с правой ноги доставил его в правый же угол (0:1).

Переломить ход игры «лисам» не удалось, и через четверть часа они пропустили второй раз. Результативный выход на чужие ворота из центра поля устроили Жезус со Стерлингом. Первый откатил влево второму, а тот, отыграв вернувшихся защитником, отдал низом обратно, и Жезус уже проткнул мяч в сетку в падении (0:2).

Embed from Getty Images

До конца матча счёт не изменился. Получается, что «Манчестер Сити» отомстил «Лестеру» за громкое домашнее поражение в сентябре в первом круге со счётом 2:5. Победа визитёров оказалась довольно спокойной, пусть они и не сумели отличиться в первом тайме. Сомнения в чемпионстве «небесно-голубых» примерно такие же, какие были по поводу чемпионства «Ливерпуля» в прошлом сезоне. Важнее в турнирном плане сейчас то, что «Манчестер Юнайтед», который сыграет в воскресенье с «Брайтоном», в случае победы оторвётся от идущим третьим «Лестера» на четыре балла.

Кирилл Иванцов

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Манчестер Сити, Лестер, Апл, Чемпионат Англии
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Комментарии (1)
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1
ингерман
03 Апреля 2021, 21:32

ай молодцы робяты.. порадовали!

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