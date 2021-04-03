Гвардиола и компания устроили месть «лисам»: «Манчестер Сити» увёз спокойную победу из Лестера

В 30-м туре АПЛ «Лестер» Брендана Роджерса намеревался огорчить «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Манчестер Сити» уже почти чемпион, но расслабляться Гвардиоле и компании всё равно нельзя. Во-первых, почти чемпион – это ещё не чемпион, а во-вторых, если сбавить к себе требования в чемпионате, это может перекинуться и на Лигу чемпионов, где у «небесно-голубых» много нерешённых дел. Что касается «Лестера», то в таблице Премьер-лиги он борется за второе место, а из еврокубков успел вылететь, проиграв дома в 1/16 финала Лиги Европы пражской «Славии».

Манкунианцы ожидаемо стали действовать первым номером. Разве могли они играть наперекор тому, как их учит Гвардиола? Гости чуть не записали себе в актив быстрый гол дальним ударом, когда сетку всколыхнул Фернандиньо, однако с радостью болельщикам «небесно-голубых» следовало повременить. Взятие ворот не было засчитано, поскольку обзор вратарю хозяев закрывал не сыгравший по мячу Агуэро.

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Дистанционные удары были одним из основных видов оружия гостей, но это и немудрено для команды, имеющей в своём составе Де Брёйне. В середине первого тайма он хлёстко пальнул со штрафного и попал в перекладину. А чуть раньше после обрезки Кастаня выше створа из хорошей позиции пробил Агуэро.

Визитёры могли быть наказы за нереализацию в конце первого тайма, но им повезло, что Варди использовал выход один на один из офсайда. Таким образом, по незасчитанным голам к перерыву было равенство – 1:1. А по главному счёту – равенство нулевое. Марез, Де Брёйне и Жезус устроили чужим воротам бомбардировку в конце первого тайма, но обошлось без голевых последствий для Шмейхеля.

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Лимит не доведённых до ума шансов забить был израсходован гостями на 59-й минуте. Шмейхель отразил плотный удар Мареза с правого полуфланга – тем не менее на подборе были манкунианцы. Защитники «Лестера» не дали нормально пробить Жезусу, но мяч оказался у Менди, который с правой ноги доставил его в правый же угол (0:1).

Переломить ход игры «лисам» не удалось, и через четверть часа они пропустили второй раз. Результативный выход на чужие ворота из центра поля устроили Жезус со Стерлингом. Первый откатил влево второму, а тот, отыграв вернувшихся защитником, отдал низом обратно, и Жезус уже проткнул мяч в сетку в падении (0:2).

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До конца матча счёт не изменился. Получается, что «Манчестер Сити» отомстил «Лестеру» за громкое домашнее поражение в сентябре в первом круге со счётом 2:5. Победа визитёров оказалась довольно спокойной, пусть они и не сумели отличиться в первом тайме. Сомнения в чемпионстве «небесно-голубых» примерно такие же, какие были по поводу чемпионства «Ливерпуля» в прошлом сезоне. Важнее в турнирном плане сейчас то, что «Манчестер Юнайтед», который сыграет в воскресенье с «Брайтоном», в случае победы оторвётся от идущим третьим «Лестера» на четыре балла.

Кирилл Иванцов