​Основной защитник «Лестера» не сыграл с «Манчестер Сити» из-за коронавируса

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс после поражения от «Манчестер Сити» подтвердил информацию о том, что основной защитник команды Чаглар Сёюнджю не сыграл в субботу из-за сдачи положительного теста на коронавирус, передаёт BBC.

Сёюнджю сдал положительный тест на COVID-19 во время нахождения в расположении сборной Турции. Футболист в настоящий момент находится на карантине в своей стране.

Напомним, в субботу «Лестер» проиграл на своём поле «Манчестер Сити» со счётом 0:2. «Лисы» остаются на третьей позиции в турнирной таблице и держат в своих руках судьбу одной из путёвок в групповой этап Лиги чемпионов.