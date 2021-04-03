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​Основной защитник «Лестера» не сыграл с «Манчестер Сити» из-за коронавируса

03 Апреля 2021, 23:54,

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс после поражения от «Манчестер Сити» подтвердил информацию о том, что основной защитник команды Чаглар Сёюнджю не сыграл в субботу из-за сдачи положительного теста на коронавирус, передаёт BBC.  

Сёюнджю сдал положительный тест на COVID-19 во время нахождения в расположении сборной Турции. Футболист в настоящий момент находится на карантине в своей стране.

Напомним, в субботу «Лестер» проиграл на своём поле «Манчестер Сити» со счётом 0:2. «Лисы» остаются на третьей позиции в турнирной таблице и держат в своих руках судьбу одной из путёвок в групповой этап Лиги чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лестер, Чаглар Сеюнджю
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