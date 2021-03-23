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Гвардиола: «Лидс» - худший соперник, против которого мы могли бы играть между матчами Лиги чемпионов»

23 Марта 2021, 23:56,

Пока лучшие футболисты Европы и мира готовятся к матчам национальных сборных, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола анализирует календарь ближайших поединков его команды.

- Когда мы вернемся [после матчей сборных], у нас будет еще два месяца до завершения сезона, и с каждым матчем будет более понятна судьба титулов, но впереди очень много игр, - заявил Гвардиола the Manchester Evening News.

- «Лестер»: 2:5 дома, он очень силен. А затем Лига чемпионов, а затем «Лидс». Это самый плохой соперник, против которого мы могли бы играть между матчами Лиги чемпионов. Худший, - добавил испанский тренер.

«Манчестер  Сити» оторвался на 14 очков от второго места в АПЛ за 8 матчей до конца сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Лидс
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