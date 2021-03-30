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Жезус: «Агуэро лучше меня»

30 Марта 2021, 19:15,

Форвард «Манчестер Сити» Габриэль Жезус выразил восхищение партнёром по линии атаки Серхио Агуэро, который в конце сезона завершит своё приключение в команде «горожан».

- Я еще могу чему-то у него научиться, он лучше меня и забил больше, чем я. Он выходит на поле и забивает. Он сильнее, я говорю это потому, что работаю рядом с ним каждый день и часто играю рядом, - приводит слова бразильца Sky Sports News.

- Когда мы в паре, я забиваю гол, а он - два. Я оформляю дубль, а он - хет-трик. Думаю, мне нужно будет еще многому научиться в ближайшие годы, чтобы стать хорошим форвардом, - добавил Жезус.

Отметим, что если анализировать показатели за последнее десятилетие, Агуэро требуется меньше всего времени на гол - 108 минут. Например, у Гарри Кейна этот показатель составляет 122 минуты.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Серхио Агуэро, Габриэль Жезус
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